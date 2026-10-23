Энтузиасты представили нативный порт Monster Hunter Tri для ПК с поддержкой 4K и 120 FPS

Разработчик под псевдонимом KrisZtS представил проект OceanTriRecomp, представляющий собой полноценную нативную рекомпиляцию экшена Monster Hunter Tri для платформы PC. Изначально игра выходила эксклюзивно на консоли Wii, а новый порт позволяет запускать проект на компьютерах под управлением Windows без использования традиционных эмуляторов. Рабочие сборки уже появились в открытом доступе на площадке GitHub.

В основе технической части лежит современный рендерер на базе библиотек SDL3 и ANGLE с поддержкой графических интерфейсов Vulkan и OpenGL ES. Благодаря полной статической рекомпиляции машинного кода игра избавилась от долгих экранов загрузки между локациями, которые теперь сменяются моментально. Пользователям доступен выбор разрешения рендеринга от 540p до полноценного 4K, а также возможность поднять кадровую частоту до 120 FPS против стандартного консольного ограничения в 30 кадров.

Одной из главных особенностей процесса разработки стало масштабное применение нейросетей. Создатель порта открыто отметил, что большую часть программного кода сгенерировал искусственный интеллект для ускорения производства.

Claude оказал колоссальную помощь в архитектуре и написании кода. Нейросеть создала около 65% кодовой базы для ускорения разработки.

- KrisZtS, ведущий разработчик и руководитель проекта

В проект интегрировали внутриигровое меню, позволяющее на лету настраивать графику, отключать эффект размытия оригинальной версии, регулировать угол обзора камеры охотника и изменять чувствительность мыши. Управление полностью адаптировали под современные стандарты манипуляторов. В состав порта также включили менеджер сохранений с опциями резервного копирования, импорта и экспорта файлов прогресса, а также базовую поддержку фанатских модификаций и текстурных пакетов.

Помимо одиночной кампании авторы реализовали нативную сетевую игру. Кооперативный режим работает напрямую через локальную сеть или онлайн-серверы без необходимости установки сторонних патчей.

Благодаря полному отсутствию эмуляционных накладных расходов проект отличается низкими системными требованиями. Для игры в разрешении 720p с кадровой частотой от 40 до 60 FPS достаточно процессора уровня Intel Celeron N3050 и 4 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3, а для стабильных 60 кадров при разрешении 1080p разработчики рекомендуют чип Intel Core i3-9100 с 8 ГБ памяти DDR4.