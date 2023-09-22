Мобильная Monster Hunter Now достигла 5 миллионов загрузок на iOS и Android за первую неделю ©

Всего за первую неделю Monster Hunter Now было скачано 5 миллионов раз на iOS и Android: Capcom объявила об этом в связи с Tokyo Game Show 2023, пообещав подарки в честь этой важной вехи.

Более 3 миллионов предварительных регистраций Monster Hunter Now на самом деле предвещали большой успех мобильной игры, которая по-новому интерпретирует формулу Pokémon GO, применяя ее к охотничьей игре от компании из Осаки.

Говоря о наградах, Niantic сочла целесообразным предложить охотникам бонус в размере 5000 зенни и два бесплатных пейнтбола: чтобы получить их, просто активируйте этот код: MHN5M.

И это еще не все: первое мероприятие Вторжение Диаблос состоится на следующих выходных, в ходе которого произойдет внезапное вторжение монстров в парки, соответствующие пустыням игрового мира, и всем охотникам предлагается проверить, что происходит.

Вот даты и время:

Суббота, 23 сентября 2023 г., с 13:00 до 16:00 по местному времени.

Воскресенье, 24 сентября 2023 г., с 13:00 до 16:00 по местному времени.

Для получения специальных наград необходимо будет выполнять ограниченные по времени миссии, например, сфотографировать Диаблоса в режиме AR.