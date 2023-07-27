Мобильная Monster Hunter Now от авторов Pokemon GO выйдет 14 сентября

Capcom и Niantic сообщили дату релиза Monster Hunter Now. Игра с дополненной реальностью для мобильных устройств выйдет 14 сентября.

Monster Hunter Now — это спин-офф серии об охоте на монстров для iOS и Android. Геймерам придется гулять по своему городу для поиска существ. Разработчики обещают сделать битвы быстрыми и простыми. Игра будет поддерживать кооператив до четырех человек.

На релизе будут доступны 13 монстров и некоторые виды оружия. Игроки могут пройти предварительную регистрацию на IOS или Android.