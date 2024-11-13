Анонсирована бесплатная мобильная версия Monster Hunter с открытым миром и мультиплеером

Погрузиться в увлекательный мир охоты на огромных и опасных монстров в Monster Hunter теперь можно будет совершенно бесплатно. Компания Capcom официально представила первую мобильную игру во франшизе, которая перенесёт все ключевые особенности основной линейки, включая открытый мир и кооперативный режим. Игра выйдет под заголовком Monster Hunter Outlanders, и геймеры уже могут узнать, что их ждёт в этом проекте, благодаря дебютному трейлеру и ярким скриншотам.

Как сообщается, Monster Hunter Outlanders разрабатывается внутренним подразделением Capcom совместно с TiMi Studios, известной успешным запуском мобильной Call of Duty. Разработчики обещают, что в этом проекте игроки найдут всё, за что они полюбили франшизу. Это будет полноценная игра с огромным миром, доступным для свободного исследования, а также мультиплеерными функциями. Она будет абсолютно бесплатной и будет развиваться за счёт контентных обновлений, а монетизация будет осуществляться только через продажу необязательных косметических предметов.

Первый трейлер игры показывает, что игроки смогут отправиться на охоту за монстрами, такими как Анжанат и Великий Джаграс. Как и в основных играх серии, Monster Hunter Outlanders, похоже, включает в себя несколько биомов, которые можно исследовать с помощью планера в одиночку или вместе с друзьями.

"Пришло время игрокам на мобильных устройствах в полной мере насладиться тем, что делает Monster Hunter одной из самых любимых франшиз в игровой индустрии. Monster Hunter Outlanders не только предлагает игрокам настоящий опыт охоты, но и делает это в огромном открытом мире с сообществом и социальными системами, которые так востребованы сегодня," — заявил продюсер TiMi Studio Group Дун Хуан.

Дата релиза Monster Hunter Outlanders пока не объявлена, однако разработчики обещают провести несколько закрытых и публичных тестирований перед глобальным запуском проекта.