Авторы мобильной Monster Hunter: Outlanders объявили о старте закрытого бета-теста

Разработчики мобильной игры Monster Hunter: Outlanders объявили о старте закрытого бета-тестирования, которое продлится до 4 декабря. Игроки получили возможность опробовать текущую версию проекта, хотя она ещё не является финальной и будет дорабатываться в плане производительности и качества.

Каждый участник может привязать к устройству только одну учётную запись, и все аккаунты будут удалены после завершения теста. Разработчики предупреждают о возможных сбоях, внеплановых технических работах и строгом запрете на разглашение информации о тестировании третьим лицам.

Ранее Monster Hunter: Outlanders получила новый трейлер, демонстрирующий управление, боевую систему и разнообразные игровые локации. Студия постепенно раскрывает особенности геймплея, готовя игроков к полноценному запуску. Точная дата релиза пока не объявлена, но закрытый бета-тест позволяет фанатам серии получить первые впечатления от мобильной адаптации культовой франшизы.