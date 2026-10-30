Monster Hunter Outlanders демонстрирует Charge Blade с режимами меча и топора

TiMi Studio Group показала Charge Blade в мобильной экшен-RPG Monster Hunter Outlanders: оружие сочетает атаку и защиту, переключается между режимами меча и топора.

Игрокам предстоит исследовать живой мир Эсоланд, путешествовать по обширным локациям и охотиться на монстров в одиночку или отрядом до четырёх человек.

В игре доступны восемь классических видов оружия, оригинальные охотники и спутники, а также новые монстры, включая сияющие виды и древнего дракона Ruger Aidal.

Monster Hunter Outlanders уже доступна на iOS и Android.