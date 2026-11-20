TiMi Studio Group показала главу гильдии Фрейю в Monster Hunter Outlanders — мобильном охотничьем экшене: героиню, её противостояние пламени, фестиваль и новые приключения в мире Эйсленд.

Фрейя прибывает в игру, опираясь на наставления своего учителя и сражаясь с надвигающейся угрозой. Фестиваль в Monster Hunter Outlanders начнётся 27 ноября 2026 года.

Игроки исследуют открытые локации в одиночку или собираются в отряды до четырёх охотников. В арсенале доступны классические виды оружия серии, а в охоте помогают спутники, включая Палико.

Monster Hunter Outlanders уже доступна на iOS и Android.