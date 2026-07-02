Monster Hunter Outlanders готовится к новому этапу тестирования - авторы расширят контент и продолжат улучшать игру

TiMi Studio Group и Capcom объявили о старте регистрации на третье закрытое бета-тестирование Monster Hunter Outlanders. Подать заявку можно на официальном сайте до 24 июля, а само тестирование начнётся 7 августа. Принять участие смогут владельцы устройств на iOS и Android.

Как и во время предыдущих этапов, заявки принимаются в двух категориях: для обычных игроков и создателей контента. Авторам, которые регулярно публикуют материалы по играм, предлагают делиться игровым процессом со своей аудиторией, проводя трансляции и публикуя ролики или записи в социальных сетях.

Главным отличием новой «беты» станет дополнительный контент. Разработчики обещают добавить новых сияющих монстров и охотников, а также внедрить ряд улучшений, основанных на отзывах участников второго тестирования, прошедшего в мае 2026 года. Ранее команда уже публиковала план оптимизации, и часть заявленных изменений появится именно в этой версии.

Тестирование пройдёт в Японии, США, Канаде, Германии, Великобритании, Франции и на Филиппинах. Для участия потребуется iPhone XR или новее с iOS 17 либо устройство на Android 12 с процессором Snapdragon 845 или более современным. При этом авторы отдельно подчёркивают, что продолжают работу над оптимизацией производительности и используют очередной этап тестирования для оценки совместимости с различными устройствами.

Monster Hunter Outlanders создаётся TiMi Studio Group при поддержке Capcom и представляет собой мобильную игру с открытым миром по знаменитой серии Monster Hunter. Судя по содержанию новой «беты», разработчики делают ставку не только на расширение контента, но и на постепенную доработку технической составляющей перед полноценным релизом.