Monster Hunter Outlanders знакомит с Керес и её вихрем клинков перед выходом 29 октября

TiMi Studio Group показала навыки Керес в Monster Hunter Outlanders — мобильном экшен-RPG об охоте на чудовищ. Ролик демонстрирует парные клинки героини, стремительные комбо, усиленные продолжения атак и шквал ударов по монстрам.

Monster Hunter Outlanders перенесёт охоту и исследование в новый мир Эзоланд, где встретятся оригинальные искатели приключений, компаньоны и эксклюзивные виды монстров, включая сияющих существ и древнего дракона Ругера Айдала.

Играть можно в одиночку или собирать отряд из четырёх охотников. На старте будут доступны семь классических видов оружия, а их сочетания с героями откроют новые приёмы продолжения атак.

Monster Hunter Outlanders выйдет 29 октября на iOS и Android.