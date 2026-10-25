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Monster Hunter: Outlanders 29.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, Открытый мир
4.3 16 оценок

Monster Hunter Outlanders знакомит с Керес и её вихрем клинков перед выходом 29 октября

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TiMi Studio Group показала навыки Керес в Monster Hunter Outlanders — мобильном экшен-RPG об охоте на чудовищ. Ролик демонстрирует парные клинки героини, стремительные комбо, усиленные продолжения атак и шквал ударов по монстрам.

Monster Hunter Outlanders перенесёт охоту и исследование в новый мир Эзоланд, где встретятся оригинальные искатели приключений, компаньоны и эксклюзивные виды монстров, включая сияющих существ и древнего дракона Ругера Айдала.

Играть можно в одиночку или собирать отряд из четырёх охотников. На старте будут доступны семь классических видов оружия, а их сочетания с героями откроют новые приёмы продолжения атак.

Monster Hunter Outlanders выйдет 29 октября на iOS и Android.

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