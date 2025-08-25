На Tokyo Game Show 2025 впервые покажут мобильную Monster Hunter Outlanders

Компании Capcom и Level Infinite подтвердили, что мобильная игра Monster Hunter Outlanders будет представлена на выставке Tokyo Game Show 2025. Мероприятие пройдет с 25 по 28 сентября в выставочном комплексе Makuhari Messe в Тибе, Япония.

Monster Hunter Outlanders является новой игрой в серии, разрабатываемой для устройств на базе iOS и Android. За создание проекта отвечает TiMi Studio Group, известная по Call of Duty: Mobile и Pokemon Unite, а издателем выступает Level Infinite, подразделение Tencent.

Посетители TGS 2025 смогут впервые в мире опробовать игру. Демонстрационные стенды будут размещены как у Capcom, так и у Level Infinite, предоставляя гостям возможность ознакомиться с игровыми механиками, локациями и монстрами.

Помимо Outlanders, на стенде Capcom будут представлены и другие проекты, включая Monster Hunter Stories 3, Resident Evil Requiem и долгожданную Pragmata. Также Capcom проведет онлайн-презентацию 24 сентября, на которой поделится последними новостями о своих играх.