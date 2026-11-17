Разработчики из TiMi Studio Group показали Роудса в мобильном охотничьем экшене Monster Hunter Outlanders: заряженные атаки, поглощение энергии вражеских ударов и тяжёлые приёмы.

Роудс сражается с монстрами в живом мире Эйсоланда, а игра сохраняет классическое для серии оружие и охоту. Герои получают уникальные комбинации приёмов и дополнительные атаки.

Исследовать локации можно в одиночку или вместе с друзьями в кооперативе. В приключении также помогают новые спутники — Палико, Рутако и Триллан.

Monster Hunter Outlanders уже доступна на iOS и Android.