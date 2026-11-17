За первые две недели после релиза игра Monster Hunter: Outlanders принесла более 10,2 миллиона долларов дохода за счёт внутриигровых покупок. Ролевая игра в открытом мире, действие которой происходит во вселенной серии от Capcom, вышла на мобильных устройствах 28 октября 2026 года. Проект распространяется в двух версиях: от Level Infinite (подразделение Tencent) и Garena. Согласно данным аналитической платформы AppMagic, общее число загрузок обеих версий достигло 5,1 миллиона.

Наибольшую выручку принесла версия от Tencent — около 7,3 миллиона долларов при 2,2 миллиона загрузок. Такой результат во многом обеспечен японским рынком, на долю которого пришлось 79% дохода этой версии. Таким образом, на одну только Японию приходится более половины всей выручки игры. Вторым по значимости рынком для версии от Tencent стали США, однако их доля значительно меньше — 13%.

Иная ситуация сложилась с версией от Garena: при большем количестве загрузок (около 2,9 миллиона) она принесла меньший доход — примерно 2,9 миллиона долларов. Здесь основным рынком является Гонконг (35% выручки), за ним следуют Тайвань (20%) и Южная Корея (14%). Версия от Tencent всего за первые пять дней после выхода принесла 3,2 миллиона долларов, став одной из самых прибыльных мобильных игр (по объёму внутриигровых покупок) за период с 26 октября по 1 ноября.

Если суммировать показатели обеих версий, то Monster Hunter Outlanders занимает второе место среди мобильных игр серии, доступных в цифровых магазинах, по общему объёму выручки. На первом месте находится Monster Hunter Now от студии Scopely, которая с момента своего запуска в 2023 году заработала около 193,6 миллиона долларов. Таким образом, несмотря на успешный старт новинки, разрыв между двумя проектами остаётся весьма значительным.

Эти результаты были достигнуты в весьма удачный для Capcom период. Согласно финансовому отчёту за шесть месяцев, завершившихся 30 сентября 2026 года, японская компания продемонстрировала рост: обычная прибыль увеличилась на 67,5% и достигла 61,2 миллиарда иен (примерно 387,2 миллиона долларов).