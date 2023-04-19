Capcom представила трейлер следующего крупного обновления для Monster Hunter Rise Sunbreak ©

Сегодня компания Capcom раскрыла все подробности пятого крупного обновления для Monster Hunter Rise Sunbreak, начиная с даты выхода, которая назначена на завтра, четверг 20 апреля 2023 года, на ПК и Nintendo Switch. Обновление также будет доступно на PlayStation и Xbox, но только после выхода DLC Sunbreak, намеченного на 28 апреля.

По традиции, в обновлении появятся новые монстры. Первым из них станет Амацу, к радости многих фанатов, которые ждали возвращения этого древнего дракона, впервые появившегося в Moster Hunter Portable 3rd. Это монстр, который повелевает бурями и атакует с помощью струй воды и торнадо. С ним можно будет сразиться, начиная с 10 класса мастера и выше.

Помимо Амацу, игроки смогут столкнуться с новым "воскресшим" вариантом старших драконов из Monster Hunter Rise: Sunbreak. В частности, был представлен воскрешенный Шагару Магала, с которым вы сможете сразиться, начиная с ранга мастера 180. Очевидно, что появление Амацу и новых воскрешенных драконов принесет с собой новые наборы оружия и брони для ковки, что внесет глоток свежего воздуха в мету.

Кроме того, в обновлении 5 появится "Qurio Melding" - новая функция создания амулетов, которая позволит более точно настроить охотничьи наборы игроков. Также появятся "Специальные расследования" - новый тип квестов, в которых монстры будут обладать улучшенными характеристиками, такими как атаки с большим радиусом действия или более сильные атаки.

Кроме того, в игре появятся новые квесты с броней, стилями и другими аксессуарами, позволяющими изменить эстетику охотников, а также платные DLC с наклейками, позами, прическами и другими дополнениями.