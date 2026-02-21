Директор Monster Hunter Rise прервал молчание и развеял слухи об уходе из Capcom

Японские поклонники серии Monster Hunter с облегчением встретили новое сообщение от руководителя разработки Monster Hunter Rise Ясунори Итиносэ. Разработчик опубликовал пост после долгого отсутствия в социальных сетях, тем самым положив конец спекуляциям о своем уходе из компании Capcom.
Несмотря на то что официальный аккаунт серии регулярно публикует новости, сам Итиносэ долгое время не выходил на связь. Это породило ничем не подкрепленные слухи о его увольнении, которые успели вызвать беспокойство у японской аудитории. В своем недавнем обращении разработчик подтвердил, что с ним все в порядке и он продолжает работать в команде создателей Monster Hunter. Он поблагодарил фанатов за шоколад, письма и иллюстрации, отметив, что все подарки, адресованные персонажам деревни Камура и аванпоста Эльгадо, обязательно будут доставлены адресатам.
Хотя Итиносэ не поделился никакими анонсами, его возвращение в публичное пространство обрадовало игровое сообщество. В комментариях пользователи выразили облегчение из-за того, что слухи оказались ложными. Многие игроки начали просить его возглавить разработку следующей части франшизы. Некоторые фанаты даже называют его единственной надеждой серии, что, вероятно, связано с неоднозначным приемом Monster Hunter Wilds.
Кроме того, разработчика активно просят портировать Monster Hunter Rise Sunbreak и Monster Hunter Generations Ultimate на консоль Nintendo Switch 2. На данный момент неизвестно, над каким именно проектом работает Итиносэ, но его преданность франшизе остается неизменной.
Директор Monster Hunter Rise не смог спрятаться от преданных языков фанатов, желающих вылизать его задницу. Хотел отдохнуть от всего этого, но его вытащили даже из радиомолчания.
Жаль
японцы в отличии от западных дальабнов не привлекают к себе внимание, у них воспитание другое. Опять же что они хотят от бездаря, который угробил ванийльный райз? Только санбрейк вытащил этот треш из оврага и сделал игрой, так же как и у ворлда, до айсборна это был кусок г... хоть и лучше ванильного райза. И тоже самое с вилдом, без г ранга это прост онеиграбельно, но еще хуже чем райз.
Не надо дядя райз был мега игрой
Он уходил, но в рейд. Поэтому молчал.