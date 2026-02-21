Директор Monster Hunter Rise прервал молчание и развеял слухи об уходе из Capcom

Японские поклонники серии Monster Hunter с облегчением встретили новое сообщение от руководителя разработки Monster Hunter Rise Ясунори Итиносэ. Разработчик опубликовал пост после долгого отсутствия в социальных сетях, тем самым положив конец спекуляциям о своем уходе из компании Capcom.

Несмотря на то что официальный аккаунт серии регулярно публикует новости, сам Итиносэ долгое время не выходил на связь. Это породило ничем не подкрепленные слухи о его увольнении, которые успели вызвать беспокойство у японской аудитории. В своем недавнем обращении разработчик подтвердил, что с ним все в порядке и он продолжает работать в команде создателей Monster Hunter. Он поблагодарил фанатов за шоколад, письма и иллюстрации, отметив, что все подарки, адресованные персонажам деревни Камура и аванпоста Эльгадо, обязательно будут доставлены адресатам.

Хотя Итиносэ не поделился никакими анонсами, его возвращение в публичное пространство обрадовало игровое сообщество. В комментариях пользователи выразили облегчение из-за того, что слухи оказались ложными. Многие игроки начали просить его возглавить разработку следующей части франшизы. Некоторые фанаты даже называют его единственной надеждой серии, что, вероятно, связано с неоднозначным приемом Monster Hunter Wilds.

Кроме того, разработчика активно просят портировать Monster Hunter Rise Sunbreak и Monster Hunter Generations Ultimate на консоль Nintendo Switch 2. На данный момент неизвестно, над каким именно проектом работает Итиносэ, но его преданность франшизе остается неизменной.