Monster Hunter Rise 26.03.2021
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Финальное обновление для Monster Hunter Rise выйдет уже завтра - авторы намекнули на следующую игру в 2024 году

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butcher69
Новости

Сегодня Capcom объявила, что Primordial Malzeno будет добавлен в Monster Hunter Rise: Sunbreak в рамках финального бонусного обновления. Обновление выйдет 8 июня 2023 года.

Primordial Malzeno был представлен во время последней презентации Monster Hunter Rise: Sunbreak несколько минут назад. Это будет последний монстр игры. Амацу изначально планировался как финальный монстр, но в итоге этого не произошло.

Новое обновление было разработано для того, чтобы принести с собой Первобытного Малзено, улучшить аугментацию брони с помощью новых слотов, а также добавить несколько новых украшений.

Сегодняшняя пресс-конференция завершилась упоминанием, что в следующем году будет 20-я годовщина Monster Hunter, и что они планируют продолжать выпускать "новые и захватывающие игры". Это намекает на то, что к 2024 году готовится нечто грандиозное.

В остальном, прошедшее мероприятие было относительно спокойным, и, к сожалению, не содержало никаких новых подробностей о будущем франшизы. Но было много благодарностей, а интервью с разработчиками были очень веселыми. Они были полны юмора и интересных деталей, таких как обрывки идей, создавая праздничное настроение, которое, надеемся, вознаградит поклонников за столь долгую игру.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
jax baron

даже в конце ворлда дали нового монстра а тут схалтурели.

0
yrroodd

Ну вот,можно и по новой пираточку скачать скоро будет.10 лет ждал,пока игра выберется с портативок,чтобы не играть всё соло... И опять вынуждают играть соло. Иронично

-1
jax baron

сколько себя помню мх тупо в соло надо играть.

0