Monster Hunter Rise покорила новую вершину - продажи игры превысили 20 миллионов копий

Monster Hunter Rise преодолела очередной важный рубеж: совокупные продажи игры по всему миру превысили 20 миллионов экземпляров. Об этом сообщила Capcom, подтвердив дальнейший коммерческий успех одной из самых заметных частей серии Monster Hunter.

Ещё в июне продажи Monster Hunter Rise превышали 19,3 миллиона копий. Таким образом, за последующий период игра смогла увеличить показатель ещё более чем на 700 тысяч экземпляров и продолжила уверенно наращивать аудиторию спустя годы после первоначального релиза.

Monster Hunter Rise впервые вышла на Nintendo Switch в марте 2021 года, а позднее добралась до PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Дополнительный импульс игре обеспечило крупное расширение Sunbreak, добавившее новую сюжетную линию, локации, монстров и другие элементы для уже опытных охотников.

В самой Rise разработчики сделали ставку на более динамичную охоту. Проволочные жуки позволили быстро перемещаться по локациям и выполнять специальные приёмы, а паламуты стали новым вариантом компаньонов. В распоряжении игроков также находится 14 типов оружия, каждый из которых предлагает собственный стиль ведения боя.

Юбилейный результат особенно показателен для серии, которая традиционно строит продажи вокруг долгосрочной поддержки и постепенного расширения аудитории на разных платформах. Рубеж в 20 миллионов делает Monster Hunter Rise одной из крупнейших игр в истории Capcom и подтверждает устойчивый интерес к формуле охоты на монстров даже спустя несколько лет после выхода.