Monster Hunter Rise: Sunbreak стала доступна на консолях Xbox и PlayStation ©

Масштабное расширение от Capcom для Monster Hunter Rise, Sunbreak, теперь доступно для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC в Microsoft Store. Оно включает в себя послезапускной контент вплоть до Title Update 3 с новыми монстрами.

В игре Sunbreak, впервые вышедшей в прошлом году для Nintendo Switch и ПК, игрокам предстоит отправиться в аванпост Эльгадо в погоне за тремя лордами. После того как королевство пришло в упадок, игроки должны уничтожить этих могущественных монстров и вернуть мир в регион. Конечно, все не так просто, ведь в игре также присутствует таинственный Курио.

В дополнение к новым регионам, новому сюжету и квестам последователей, Sunbreak вводит охоту ранга Master для игроков Monster Hunter Rise. Также в игре появится оружие 8-10 ранга, новые умения и талисманы, а также такие послеигровые возможности, как расследования аномальных явлений и аномальное ремесло. Более подробную информацию о базовом расширении можно найти здесь.