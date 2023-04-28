Monster Hunter Rise 26.03.2021
6.6 144 оценки

Monster Hunter Rise: Sunbreak стала доступна на консолях Xbox и PlayStation

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butcher69
Новости

Масштабное расширение от Capcom для Monster Hunter Rise, Sunbreak, теперь доступно для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC в Microsoft Store. Оно включает в себя послезапускной контент вплоть до Title Update 3 с новыми монстрами.

В игре Sunbreak, впервые вышедшей в прошлом году для Nintendo Switch и ПК, игрокам предстоит отправиться в аванпост Эльгадо в погоне за тремя лордами. После того как королевство пришло в упадок, игроки должны уничтожить этих могущественных монстров и вернуть мир в регион. Конечно, все не так просто, ведь в игре также присутствует таинственный Курио.

В дополнение к новым регионам, новому сюжету и квестам последователей, Sunbreak вводит охоту ранга Master для игроков Monster Hunter Rise. Также в игре появится оружие 8-10 ранга, новые умения и талисманы, а также такие послеигровые возможности, как расследования аномальных явлений и аномальное ремесло. Более подробную информацию о базовом расширении можно найти здесь.

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