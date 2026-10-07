Monster Hunter Rise выйдет на iOS и Android через Netflix

Monster Hunter Rise выйдет на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Судя по новым страницам игры в цифровых магазинах, для запуска потребуется действующая подписка Netflix.

Мобильную версию обнаружили в App Store и Google Play. В названиях обеих версий упоминается Netflix, поэтому доступ к игре будет предоставляться по той же модели, что и у других игр сервиса, включая Red Dead Redemption и GTA: San Andreas.

Разработчики адаптировали Monster Hunter Rise для управления на сенсорных экранах смартфонов и планшетов. Для каждого оружия предусмотрена собственная схема управления, а интерфейс и визуальное оформление оптимизированы для разных размеров и соотношений сторон экранов.

Мобильная версия также получит несколько новых возможностей. Среди них — автоматический выбор наиболее подходящего лечебного или вспомогательного предмета из инвентаря во время боя. Система будет учитывать текущее здоровье и состояние охотника, позволяя игроку сосредоточиться на сражении.

Кроме того, задания Challenge и Event, которые в оригинальной версии были платным или временным контентом, теперь можно будет открывать по мере прохождения игры.

Таким образом, мобильная версия Monster Hunter Rise станет не просто переносом оригинала на сенсорные устройства, а адаптированной версией с изменённым управлением и дополнительными функциями. Точная дата релиза на iOS и Android пока не сообщается.

При этом мобильная линейка Monster Hunter в ближайшее время пополнится ещё одной игрой — Monster Hunter Outlanders, которая должна выйти 29 октября 2026 года.