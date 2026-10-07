Monster Hunter Rise выйдет на iOS и Android через Netflix

Monster Hunter Rise выйдет на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Судя по новым страницам игры в цифровых магазинах, для запуска потребуется действующая подписка Netflix.
Мобильную версию обнаружили в App Store и Google Play. В названиях обеих версий упоминается Netflix, поэтому доступ к игре будет предоставляться по той же модели, что и у других игр сервиса, включая Red Dead Redemption и GTA: San Andreas.
Разработчики адаптировали Monster Hunter Rise для управления на сенсорных экранах смартфонов и планшетов. Для каждого оружия предусмотрена собственная схема управления, а интерфейс и визуальное оформление оптимизированы для разных размеров и соотношений сторон экранов.
Мобильная версия также получит несколько новых возможностей. Среди них — автоматический выбор наиболее подходящего лечебного или вспомогательного предмета из инвентаря во время боя. Система будет учитывать текущее здоровье и состояние охотника, позволяя игроку сосредоточиться на сражении.
Кроме того, задания Challenge и Event, которые в оригинальной версии были платным или временным контентом, теперь можно будет открывать по мере прохождения игры.
Таким образом, мобильная версия Monster Hunter Rise станет не просто переносом оригинала на сенсорные устройства, а адаптированной версией с изменённым управлением и дополнительными функциями. Точная дата релиза на iOS и Android пока не сообщается.
При этом мобильная линейка Monster Hunter в ближайшее время пополнится ещё одной игрой — Monster Hunter Outlanders, которая должна выйти 29 октября 2026 года.
Конвейер должен работать даже переходя на новый уровень. Посмотрим насколько прокатит на огрызках и вёдрах.
20кк продажи, у портативной игры, сделанной для Свытча.
Если они в данный момент не заняты разработкой улсовного Райз 2, то ОНИ ЕЩЕ ТУПЕЕ АМЕРИКАНЦЕВ, которые и так "Ну тупые".