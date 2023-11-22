Новый опрос предлагает фанатам выбрать лучшего монстра в серии Monster Hunter

В следующем году Monster Hunter будет отмечать свое 20-летие, и в связи с этим событием компания Capcom, конечно же, готовит различные мероприятия (и кто знает, может быть, даже новую игру в серии) и, конечно же, хочет узнать у поклонников, какой монстр является их любимым, проведя опрос.
Если вам интересно, вы можете высказать свое мнение вот здесь. Единственное требование для участия в голосовании - наличие или создание идентификатора Capcom ID на месте. Голосование будет доступно до 20 декабря 2023 года.
Все участники получат бесплатные обои с изображением всех монстров из серии Monster Hunter. Кроме того, три монстра, набравшие наибольшее количество голосов, станут героями специальной иллюстрации, созданной командой разработчиков.
Для игроков, давно играющих в Monster Hunter, это наверняка будет непростой задачей, ведь речь идет о выборе из не менее чем 229 монстров, как крупных, так и более мелких, населяющих охотничьи угодья.
Очевидно, что в этом небольшом конкурсе уже есть явные фавориты, представленные теми существами, которые часто появляются в серии: Наргакуга, Зиногр, Теостра, Брахидиос, Раджанг, Девилджо, Тигрекс, Диаблос, Раталос (единственный, кто появлялся во всех играх, включая спин-оффы) и другие.
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