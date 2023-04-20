Monster Hunter Rise 26.03.2021
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Последний дополнительный монстр для Monster Hunter Rise: Sunbreak появится в июне

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butcher69
Новости

Сегодня для игроков Monster Hunter Rise: Sunbreak на PC и Nintendo Switch выйдет обновление Title Update 5. Игрокам Xbox и PlayStation придется подождать до лета 2023 года, чтобы сразиться с такими врагами, как Амацу и Шагару Магала из Risen. Однако это не последнее обновление для охотничьей игры.

В конце своего последнего цифрового мероприятия Capcom подтвердила появление последнего дополнительного монстра в июне. В рамках бонусного обновления это будет новый вариант монстра. Судя по изображению на дорожной карте, это может быть вариант Малзено, Древнего Дракона, представленного в Sunbreak как часть Трех Лордов.

С выходом последнего монстра Sunbreak, похоже, что анонс Monster Hunter 6 не заставит себя долго ждать. Многие пользователи ожидают анонса на сентябрьской выставке Tokyo Game Show в этом году.

Monster Hunter Rise: Sunbreak появится 28 апреля для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. На этих платформах будет доступен весь контент вплоть до третьего обновления.

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