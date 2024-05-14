Продажи серии Monster Hunter превысили 100 миллионов

Monster Hunter Rise переносит игроков в вымышленный мир, где охотники сражаются с чудовищами. Действие игры происходит спустя 50 лет после разрушительного бедствия. На земли вновь надвигается хаос — на сей раз из-за появления нового ужасающего монстра Магнамало.

Игроки могут выбрать сольную охоту или объединиться с друзьями, чтобы одолеть гигантских врагов. В арсенале охотников — 14 видов оружия ближнего и дальнего боя. Среди противников — как классические монстры, так и абсолютно новые существа, навеянные японским фольклором.

Чтобы победить, нужно изучить повадки врагов и выбрать подходящую тактику. После каждой победы игроки получают ценные материалы для крафта оружия и доспехов. Так постепенно растёт могущество персонажа.

Monster Hunter Rise отличается разнообразием монстров, глубокой проработкой боевой системы и интересной прогрессией. Игра подойдёт как новичкам в жанре, так и ветеранам, готовым поохотиться на новых чудищ.