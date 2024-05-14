Продажи серии Monster Hunter превысили 100 миллионов

Компания Capcom объявила о том, что продажи франшизы Monster Hunter превысили 100 миллионов копий по всему миру, что еще больше укрепило ее позиции как одной из самых успешных IP.
Кроме того, Monster Hunter Rise разошлась тиражом в 15 миллионов копий, а расширение Sunbreak - в восемь миллионов.
Monster Hunter Rise - последняя часть серии экшен-RPG, в которой игрокам предстоит сразиться с самыми могущественными монстрами на свете. Действие игры разворачивается в деревне Камура, где проживает множество воинов, разработавших уникальные и инновационные технологии охоты. Одна из них - особое насекомое под названием Wirebug. Оно позволяет игрокам захватывать себя в любом направлении, что дает возможность преодолевать скалы и строения.
В Monster Hunter Rise: Sunbreak появятся новые монстры, локации и охотничий геймплей, схожий с расширением Iceborne из Monster Hunter World, которое добавило значительное количество контента в базовую игру.
Monster Hunter Rise доступна на Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC через Steam.
100 000 миллионов это сколько? // Влад Сидоров
Это 100 миллиардов. При этом, на Земле только чуть больше 8 миллиардов человек живёт. Боюсь представить, кто купил всё остальное... // Виталий Дербенцев
Пингвины может. Или инопрешеленцы // Влад Сидоров
В интернетах писали, что сони специально запретила продавать Призрак Цусимы в Антарктиде, чтобы пингвины не смогли поиграть // Влад Сидоров
Хорошая игра? С чем можно сравнить ?
А зачем сравнивать? Что изменится если ты сравнишь ее с фифой или тетрисом?
Серия MH уникальна, хороших клонов нет.
даунтлесс
но там анривоская убогая мультяшная графа
Имелось ввиду ,на что похожа эта игра.
Аа. Сесионка. Миссию выбираешь и выполняешь цель и снова в хаб. И живешь фармом ради фарма убивая гиганских монстров гиганским мечом кувалдой или огнестрелом. Ворлд+айсборн довольно крутая. У игры не простой порог вхождения, сюжет в игре это обучение перед самой игрой) в старых частях его вроде вообще не было. Честно игра очень увлекательная. Лично я очень жду вайлд, недавно анонсированую часть
Но кстати возможно что 100 000 миллионов это 100 000 х 1 000 000. Ну типа 100 тысяч миллионов // Влад Сидоров
Итого у нас получается 100 000 000 000????? Игра очень популярна // Влад Сидоров