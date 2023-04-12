Следующий выпуск цифрового шоу Monster Hunter принесет новости о Title Update 5 для Rise ©

Компания Capcom объявила о скором проведении нового цифрового события Monster Hunter Digital Event, которое, вероятно, будет посвящено предстоящим новостям для Monster Hunter Rise и Sunbreak, а главной звездой события станет обновление Title Update 5.

Таким образом, апрельское Monster Hunter Digital Event состоится 19 апреля 2023 года в 16:00 по итальянскому времени. Тем временем у нас есть первый тизер-трейлер того, что станет содержанием презентации, которая должна быть в основном посвящена бесплатному обновлению Title Update 5 для Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Представленная самой Дамой Фиорейн в тизере, который можно увидеть выше, новое цифровое событие Monster Hunter принесет несколько новых интересных возможностей для всех поклонников серии игр Capcom, включая возвращение страшного Старшего Дракона, говорится в твите.

На данный момент остается только ждать 19 апреля, чтобы узнать, что нового появится в Monster Hunter Rise, причем велика вероятность, что это будут новые задания и монстры для охоты, а также различные события и снаряжение для покорения.

В прошлом месяце на PC, PlayStation и Xbox вышло обновление 10.03/10.0.4.0/10.000.04, а в начале месяца - обновление Title Update 4, которое может дать некоторое представление о том, что будет представлено в новом обновлении, которое выйдет в этом месяце.