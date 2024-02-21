Capcom анонсировала ремастер Monster Hunter Stories для консолей и ПК

Компания Capcom анонсировала ремастер вышедшей в 2016 году на 3DS и мобильных устройствах ролевой игры Monster Hunter Stories для PlayStation 4, Switch и PC (Steam). Она поступит в продажу этим летом.

Отправляйтесь в путешествие в красочный мир, где бродят могущественные монстры, а люди зарабатывают на жизнь охотой на них. В этих землях находится скрытая деревня, где местные жители придерживаются иных обычаев. Здесь Всадники монстров создают связи с монстрами, а не охотятся на них.

В отличие от охотников, Всадники создают связи и используют силу родственных камней, позволяя им вместе исследовать огромное и захватывающее королевство. Сражайтесь вместе в захватывающих битвах, высиживайте яйца Монсти и настраивайте своего компаньона в соответствии со своим стилем.