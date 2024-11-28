Capcom удалила защиту Denuvo из Monster Hunter Stories

Как стало известно, сегодня Capcom выпустила обновление для PC-версии игры Monster Hunter Stories, в котором удалила защиту Denuvo.

Издатель удалил австрийскую защиту менее чем через 6 месяцев после релиза игры. Размер EXE-файла игры уменьшился на 460 МБ. Сообщается, что Capcom вместо Denuvo добавила защиту Enigma Protector, однако обычно она не вызывает труда у взломщиков и взламывается менее чем за сутки.

Кроме того, в новом обновлении Capcom добавила поддержку латиноамериканского испанского, а так же исправила некоторые баги в игре.