Capcom удалила защиту Denuvo из Monster Hunter Stories

Как стало известно, сегодня Capcom выпустила обновление для PC-версии игры Monster Hunter Stories, в котором удалила защиту Denuvo.
Издатель удалил австрийскую защиту менее чем через 6 месяцев после релиза игры. Размер EXE-файла игры уменьшился на 460 МБ. Сообщается, что Capcom вместо Denuvo добавила защиту Enigma Protector, однако обычно она не вызывает труда у взломщиков и взламывается менее чем за сутки.
Кроме того, в новом обновлении Capcom добавила поддержку латиноамериканского испанского, а так же исправила некоторые баги в игре.
У фанатов Denuvo траур.
Взломанную игру и denuvo убрали капец.
Empress, где Empress?
Зачем она тебе?Игры ломать?
В запое
не так давно она чтото пукнула в телеге и все, пропала
По моему это самый норм срок для удаления, даже пофиг на вымышленную там снижения фпс или какое то нытье пиратов,просто чисто с точки зрения бизнеса
Если прям боитесь или принципиально против пиратства ставите денуво, проходит 6-12 месяцев, удаляете денуво, ибо кто хотел купил, все хайп игры прошел
Может потом люди докупят по скидкам, кто спиратит,но потом купит
Нет смысла держать денуво годами, ибо ты за нее платишь же каждый год
Нет, не купит. Те, кто пиратят, даже оффлайн активацию не покупают, потому что принципиально не платят за любую программу. Игру не купят даже если её будут продавать всего за 1 бакс, а доход пирата будет несколько тысяч баксов в месяц.
Ну тогда денуво можно держать вечность, как с атомиком
Я тогда хз как поступать лучше с точки зрения бизнеса
Есть примеры с денуво хорошие продажи
Есть примеры без денуво хорошие продажи
СЛОЖНА
Я не пирачу, но на некоторые игры мне действительно жалко денег. Например как последний Alone in the Dark, она не стоит тех денег, что они требуют. И к сожалению в Эстонии никто не продаёт активации.(
Делать хорошие игры, которые купят будь они с защитой или без?
так если разраб не уверен и верит в успех денуво
нет 100% статистики