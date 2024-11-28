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Monster Hunter Stories 08.09.2017
Экшен, Ролевая
5 23 оценки

Capcom удалила защиту Denuvo из Monster Hunter Stories

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня Capcom выпустила обновление для PC-версии игры Monster Hunter Stories, в котором удалила защиту Denuvo.

Издатель удалил австрийскую защиту менее чем через 6 месяцев после релиза игры. Размер EXE-файла игры уменьшился на 460 МБ. Сообщается, что Capcom вместо Denuvo добавила защиту Enigma Protector, однако обычно она не вызывает труда у взломщиков и взламывается менее чем за сутки.

Кроме того, в новом обновлении Capcom добавила поддержку латиноамериканского испанского, а так же исправила некоторые баги в игре.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Tiger Goose

У фанатов Denuvo траур.

15
Беккер5443

Взломанную игру и denuvo убрали капец.

0
yurik111

Empress, где Empress?

0
My life is a game

Зачем она тебе?Игры ломать?

0
naivchik

В запое

0
SkyraX

не так давно она чтото пукнула в телеге и все, пропала

0
UnstoppableMaddox
0
My life is a game

По моему это самый норм срок для удаления, даже пофиг на вымышленную там снижения фпс или какое то нытье пиратов,просто чисто с точки зрения бизнеса
Если прям боитесь или принципиально против пиратства ставите денуво, проходит 6-12 месяцев, удаляете денуво, ибо кто хотел купил, все хайп игры прошел
Может потом люди докупят по скидкам, кто спиратит,но потом купит
Нет смысла держать денуво годами, ибо ты за нее платишь же каждый год

-5
Пиратство благо
Может потом люди докупят по скидкам, кто спиратит,но потом купит

Нет, не купит. Те, кто пиратят, даже оффлайн активацию не покупают, потому что принципиально не платят за любую программу. Игру не купят даже если её будут продавать всего за 1 бакс, а доход пирата будет несколько тысяч баксов в месяц.

8
My life is a game Пиратство благо

Ну тогда денуво можно держать вечность, как с атомиком

Я тогда хз как поступать лучше с точки зрения бизнеса
Есть примеры с денуво хорошие продажи
Есть примеры без денуво хорошие продажи
СЛОЖНА

-2
Sp1Ls My life is a game
Те, кто пиратят, даже оффлайн активацию не покупают

Я не пирачу, но на некоторые игры мне действительно жалко денег. Например как последний Alone in the Dark, она не стоит тех денег, что они требуют. И к сожалению в Эстонии никто не продаёт активации.(

0
Gibiskys My life is a game
Я тогда хз как поступать лучше с точки зрения бизнеса

Делать хорошие игры, которые купят будь они с защитой или без?

0
My life is a game Gibiskys

так если разраб не уверен и верит в успех денуво
нет 100% статистики

-1