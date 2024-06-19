Компания Capcom объявила о том, что общие продажи Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили два миллиона копий по всему миру. Информация была предоставлена в очень лаконичной форме, без подробностей о продажах по платформам и прочего.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin вышла на Nintendo Switch и PC 9 июля 2021 года.

Официальное описание игры напоминает, что Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - это вторая японская ролевая игра, действие которой происходит в мире серии Monster Hunter. Игроки берут на себя роль главного героя, племянника легендарного монстра Красного Рыцаря, который встречает виверскую девушку по имени Эна, прежде чем отправиться в приключение на Крылья Руин.

Не стоит забывать, что в этом году серия Monster Hunter празднует свое 20-летие. В связи с этим Capcom запустила несколько рекламных акций и организовала различные праздничные мероприятия, включая турне по четырем городам с концертом оркестра Monster Hunter Orchestra, которое началось 11 мая в Японии, и Грандиозную выставку Monster Hunter, стартующую 19 июля в Токио, где посетители смогут насладиться аттракционами, связанными с историей серии.