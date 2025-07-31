Capcom официально представила JRPG Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Capcom официально представила Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection — продолжение популярной сюжетной RPG, выход которой запланирован на 2026 год. Игра появится сразу на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC.

На этот раз история разворачивается вокруг загадочных близнецов Раталосов, чьё рождение стало катализатором возобновления конфликта между двумя некогда великими, но ныне враждующими нациями — Азурией и Вермейлом. Игроку предстоит взять на себя роль последнего всадника Раталоса и наследника престола Азурии, оказавшегося в центре надвигающейся катастрофы.

Twisted Reflection обещает захватывающее путешествие за пределы Меридиана, наполненное интригами, древними тайнами и напряжёнными пошаговыми сражениями. Capcom нацелена сделать игру новым эталоном для всей линейки Monster Hunter Stories, предложив поклонникам насыщенный сюжет и глубокую ролевую механику.