Capcom показала релизный трейлер Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection перед запуском игры

Компания Capcom представила релизный трейлер ролевого приключения Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Выход третьей части спин-офф серии запланирован на 13 марта.

Сюжет новой игры разворачивается вокруг двух королевств, которые уже долгое время находятся в конфликте. Ситуация становится ещё напряжённее, когда миру начинает угрожать загадочное явление под названием Crystal Encroachment, постепенно поглощающее окружающий мир. На фоне этой катастрофы происходит необычное событие — рождаются сразу два Раталоса, что в мире Monster Hunter считается крайне тревожным знаком.

Игрокам предстоит отправиться в путешествие вместе с одним из этих легендарных монстров и попытаться предотвратить надвигающуюся катастрофу. По мере прохождения можно будет собирать и приручать различных существ из разных частей серии. Среди них — Арквельд, Чатакрабра и Рей Дау из Monster Hunter Wilds, а также Магнамало, Ибуши, Малзено и Нарва из Monster Hunter Rise.

Одной из новых механик станет Habitat Restoration, позволяющая ловить мутировавших монстров с уникальными характеристиками и элементальными способностями. С её помощью можно получить редкие разновидности существ, включая Dreadqueen Rathian.

Также уже доступна бесплатная демоверсия, причём весь достигнутый прогресс можно перенести в полную версию игры. Дополнительные бонусы получат игроки, у которых есть сохранения прошлых частей серии: они смогут разблокировать костюмы главных героев. Сохранения из Monster Hunter Rise и Monster Hunter Wilds откроют специальные наборы экипировки.

Релиз Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection состоится 13 марта на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.