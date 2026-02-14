Capcom вдохновлялась Clair Obscur: Expedition 33 и Metaphor при создании боевой системы Monster Hunter Stories 3

Разработчики Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection признались, что ориентировались на современные пошаговые RPG, включая Metaphor: ReFantazio и Clair Obscur: Expedition 33, чтобы сделать сражения более насыщенными и продуманными.

По словам ведущего дизайнера Дайсукэ Вакахара, команда Capcom внимательно изучала «громкие» проекты последних лет, в которых используются свежие идеи в рамках классической пошаговой формулы. Одним из примеров стало решение позволить игрокам расправляться со слабыми противниками прямо на карте без перехода в отдельный боевой экран — похожий подход применялся в Metaphor.

Однако заимствования не означают упрощение. Разработчики подчёркивают, что стремились сделать прогресс более плавным и избавить игроков от ощущения рутинной прокачки, но при этом не жертвовать глубиной. В студии уверены: удобство и лёгкость — разные вещи. Поэтому боевая система не будет искусственно упрощена ради ускорения темпа.

Геймдиректор Кэндзи Огуро отметил, что самые яркие эмоции возникают в моменты, когда победа достаётся «на последнем издыхании». Именно такие напряжённые ситуации команда и старалась заложить в основу баланса.

Релиз Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection запланирован на 13 марта 2026 года для PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.