Cостоялся релиз ролевой игры Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection от компании Capcom — новой части популярной серии во вселенной Monster Hunter. Игра доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection получила высокие оценки от игровых изданий: оценки проекта на агрегаторах Metacritic составляет 86/100, а на OpenCritic составляет 85/100. Журналисты отмечают увлекательную пошаговую боевую систему, большое количество монстров и улучшенную визуальную составляющую, благодаря которой игра выглядит значительно современнее предыдущих частей.

В рецензиях профильных изданий критики в целом положительно отзываются о проекте. Многие журналисты отмечают, что разработчики из Capcom смогли заметно расширить масштаб игры и сделать мир более живым. Особое внимание уделяется системе «монстис» — существ, которых игрок может приручать, выращивать и использовать в боях. Критики также хвалят разнообразие локаций, улучшенную анимацию монстров и более глубокую систему прокачки персонажей.

Сюжет Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection рассказывает о новом поколении наездников на монстрах, которым предстоит расследовать странные аномалии, происходящие в разных регионах мира. Игрокам предстоит отправиться в путешествие, чтобы выяснить причины искажений, из-за которых монстры становятся агрессивными и угрожают существованию целых поселений.

В Steam для всех желающих доступна бесплатная пробная версия.