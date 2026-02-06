Демоверсия Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection стала доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2

Компания Capcom выпустила демоверсию Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Она доступна для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 и позволяет игрокам пройти начальные главы игры и перенести свой прогресс сохранения в полную версию.

Как и в предыдущих частях, в Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection игроки берут на себя роль Всадника на монстрах, который объединяется с монстрами и воспитывает их. Действие игры разворачивается в двух крупных государствах, Азурии и Вермейле, которые сталкиваются с нашествием кристаллов, разрушающих окружающую среду. Тем временем из яиц вылупляются два скайскейл-раталоса, что, предположительно, является предзнаменованием разрушения, которое в последний раз наблюдалось во время гражданской войны 200 лет назад. Игроки управляют наследником Азурии, который отправляется расследовать явления, влияющие на мир, вместе с Элеонорой, принцессой Вермейла, которая предлагает выступить в роли заложницы.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection выйдет 13 марта 2026 года.