Для Monster Hunter Stories 3 вышло сюжетное DLC про Руди и бесплатное обновление с Королевскими монстрами

Capcom выпустила первое крупное дополнение для Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Вместе с платным сюжетным DLC «Additional Side Story: Rudy» игрокам стало доступно бесплатное обновление Royal Monsters, заметно расширяющее контент для поклонников сложных испытаний.

О новинках рассказал продюсер серии Рёзо Цудзимото. Дополнительная история посвящена Руди и раскрывает происхождение Королевского Фелина, а также его предков, живших задолго до событий основной игры. По сюжету герой оказывается втянут в необычное приключение, которое неожиданно сводит его с легендарным Навиру — одним из самых узнаваемых персонажей серии Monster Hunter Stories.

Для многих поклонников франшизы возвращение Навиру стало одним из главных событий обновления. Именно этот фелин сопровождал игроков в предыдущих частях серии и сыграл важную роль в истории мира Monster Hunter Stories. В ходе новой сюжетной линии игроки также встретят могущественного Старшего дракона Нергиганте.

Дополнение «Additional Side Story: Rudy» уже доступно по цене 9,99 доллара. Владельцы изданий Deluxe и Premium Deluxe получили к нему доступ без дополнительной платы.

Одновременно с релизом DLC вышло бесплатное обновление Royal Monsters. Оно ориентировано на игроков, которые уже завершили основную кампанию. После прохождения финальной битвы на уровне сложности Hard открывается доступ к особым версиям практически всех монстров игры. В список входят не только обычные существа, но и Инвазивные монстры, а также Стихийные Старшие драконы.

Таким образом, обновление не просто добавляет новый сюжетный эпизод, а существенно расширяет эндгейм-контент. Capcom продолжает поддерживать Monster Hunter Stories 3 после релиза, предлагая как новые истории для поклонников лора, так и дополнительные вызовы для опытных игроков.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC через Steam.