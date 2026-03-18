Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection 13.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.5 22 оценки

Kirigiri сообщила об успешном обходе защиты Denuvo в игре Monster Hunter Stories 3 с помощью гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Kirigiri обошла супер защиту Denuvo в игре Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection при помощи гипервизора. Взлом работает на процессорах как от Intel, так и AMD. Игра вышла несколько дней назад.

Сюжет Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection рассказывает о новом поколении наездников на монстрах, которым предстоит расследовать странные аномалии, происходящие в разных регионах мира. Игрокам предстоит отправиться в путешествие, чтобы выяснить причины искажений, из-за которых монстры становятся агрессивными и угрожают существованию целых поселений.

