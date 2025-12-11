Monster Hunter Stories 3 открывает новые горизонты: выращивание мутировавших монстров и восстановление экосистем

Capcom продолжает развивать вселенную Monster Hunter: вместе с Monster Hunter Wilds компания показала трейлер Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, релиз которой запланирован на 13 марта 2026 года. Главная новинка игры — система восстановления среды обитания, которая позволяет игрокам влиять на экосистему и получать уникальных монстров.

Игроки смогут находить яйца монстров, включая редких, таких как Rathian, высиживать их, выращивать и возвращать в дикую природу. Этот процесс не только укрепляет экосистему, но и даёт шанс получить особых мутировавших монстров, например, Dreadqueen Rathian. Некоторые монстры могут адаптироваться к элементу территории: например, красный Zinogre, вместо привычного громового, будет владеть огненной стихией.

Продюсер Рёдзо Цудзимото подчеркнул, что определённых монстров можно получить только через восстановление среды обитания. Кроме того, в игре появится флагманский монстр Arkveld, а анимация родственных связей монстров стала предметом особой гордости команды.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection выйдет на Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC и Nintendo Switch 2, предлагая фанатам ролевого мира Monster Hunter новые возможности взаимодействия с экосистемой и уникальных существ.