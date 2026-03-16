Monster Hunter Stories 3 побила рекорд по числу игроков на ПК среди спин-оффов Capcom

Capcom может похвастаться успешным стартом очередного спин-оффа серии Monster Hunter: Monster Hunter Stories 3 установила новый рекорд по числу игроков на ПК. По данным SteamDB, пиковое количество одновременно играющих достигло 54 778 человек, что почти на 20 000 больше, чем у предыдущей части.
Хотя основные игры Monster Hunter традиционно привлекают больше внимания — например, Monster Hunter Wilds за первые дни достигла пика в более чем 1,3 млн игроков — RPG-ответвления серии постепенно набирают популярность. Первая игра, Monster Hunter Stories, при запуске на ПК в 2024 году собрала всего 2 001 игрока, а сиквел Stories 2: Wings of Ruin смог достичь 34 995.
Monster Hunter Stories 3, как отмечают критики, объединяет элементы JRPG с вдохновением от Pokemon, предлагая более проработанную боевую систему и богатый сюжет. Несмотря на то, что спин-оффы всё ещё далеки от масштабов основной серии, текущие цифры демонстрируют растущий интерес к RPG-ветке Monster Hunter.
Релиз Stories 3 на ПК, а также позитивные отзывы игроков и критиков позволяют надеяться, что серия RPG-ответвлений продолжит укреплять свои позиции в экосистеме Capcom.
Мне кажется, какую бы игру щас капком не дропнули в стим, везде будет большой онлайн))
Вообще достойная внимания игра? Нужно ли для понимания играть в предыдущие части Monster Hunter Stories?
Так прошлые части на ПК выходили с большими задержками )