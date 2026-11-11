Monster Hunter Stories 3 преодолела отметку в миллион продаж - Capcom поблагодарила игроков

Capcom объявила, что общий тираж Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection превысил 1 млн копий. Разработчики поблагодарили поклонников за поддержку и сопроводили новость специальной иллюстрацией. Заодно компания напомнила о бесплатной демоверсии, доступной на всех платформах.

Ролевая игра вышла 13 марта на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. В отличие от основных частей Monster Hunter, серия Stories делает ставку на пошаговые сражения, сбор монстров и отношения с ними. В третьей части игрокам предстоит отправиться в путешествие по миру, где два королевства оказались на грани войны, а загадочная катастрофа угрожает всему живому.

На старте Monster Hunter Stories 3 получила неоднозначную реакцию аудитории: некоторые игроки сравнивали её с Genshin Impact. Тем не менее миллион проданных копий показывает, что у ответвления Monster Hunter сохраняется своя заметная аудитория. Для Capcom это ещё один успешный результат в насыщенном релизами году.