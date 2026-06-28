Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection и Jurassic World Evolution 3 получили обновления гипервизор-обхода Denuvo

Для Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection и Jurassic World Evolution 3, вышли обновления способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игры на процессорах AMD и Intel.

Обновление способа гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшими обновлением для самих игр.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.