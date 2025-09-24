Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection получил новый трейлер с Чатакаброй и Рей Дау

Capcom представила свежий трейлер Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, релиз которого намечен на 13 марта 2026 года. В ролике показаны новые монстры — Чатакаброй и Рей Дау появлявшиеся в Monster Hunter Wilds, а также знакомые враги.

Сюжет игры разворачивается вокруг загадочного явления «Кристальное вторжение», угрожающего двум королевствам — Вермейл и Азурии. Несмотря на давний конфликт, им предстоит искать решение общей проблемы. В центре истории — молодой принц и близнецы Раталос, которым помогают новые союзники, включая леди Амару, основательницу Рейнджеров.

Трейлер демонстрирует напряжённую атмосферу, рост напряженности между странами и первые сражения с монстрами. Capcom обещает больше подробностей о геймплее ближе к релизу. Игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.