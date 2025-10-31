Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection получила новый трейлер и дату релиза

Capcom представила новый трейлер и открыла предзаказы ролевой игры Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, релиз которой запланирован на 13 марта 2026 года для консолей и ПК. Игра обещает стать настоящей эволюцией серии Stories, предлагая масштабное приключение в мире Monster Hunter.

В трейлере показаны новые локации, включая загадочный регион Меридиан, а также ключевые персонажи и монстры. Среди нововведений — паламуты, верные спутники-собаки, новые союзники и встреча с живой горой Яма Цуками. Сюжет готов удивлять многочисленными поворотами и раскрытием тайн главной героини, связанных с её матерью.

Игровой мир столкнулся с угрозой «вторжения», которое превращает земли в кристаллы и заставляет жителей покидать дома. Игрокам предстоит разгадать причины этих аномалий и спасти королевство Вермиль от надвигающейся катастрофы.

Разработчики обещают захватывающие миссии, глубокую проработку персонажей и новые механики взаимодействия с монстрами и паламутами. Monster Hunter Stories 3 готова подарить фанатам серии свежий взгляд на любимый мир и массу эпических приключений.