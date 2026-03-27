Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection получит бесплатных "королевских монстров" этим летом

Capcom анонсировала масштабное летнее обновление для ролевого ответвления серии Monster Hunter — Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Как рассказал продюсер Рёзо Цудзимото в видеообращении, игроки смогут сразиться с «чрезвычайно мощными версиями монстров», получившими название Royal Monsters.

Эти новые враги обещают стать настоящим испытанием для опытных всадников. По словам Цудзимото, игрокам 90-го уровня и выше потребуется тщательно подготовиться, используя своих самых сильных Monsties и продуманные стратегии, чтобы победить могущественных соперников. Обновление сделает бои более напряжёнными и позволит раскрыть потенциал своих боевых компаньонов по максимуму.

«Мы надеемся, что эти новые испытания принесут игрокам массу удовольствия и подарят новые впечатления от Monster Hunter Stories 3», — добавил продюсер. Выпуск обновления запланирован на лето 2026 года, и оно будет полностью бесплатным для всех владельцев игры.

Помимо бесплатного контента, Capcom активно работает над платным дополнением «Дополнительная побочная история: Руди». Точная дата выхода ещё не подтверждена, но команда рассматривает возможность более раннего релиза. Дополнительная информация о DLC будет опубликована позже.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК через Steam. Летнее обновление с королевскими монстрами обещает добавить игре новые уровни сложности и стратегической глубины, делая путешествия всадников ещё более захватывающими.