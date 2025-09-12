Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection выйдет 13 марта 2026 года на Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S и ПК

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection впервые была анонсирована в июле этого года, а дата релиза была назначена на 2026 год.

Сегодня во время часовой презентации Nintendo Direct компания Capcom подтвердила, что последняя часть серии Monster Hunter Stories выйдет на PC, Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S 13 марта 2026 года.

Представленный сегодня новый трейлер более подробно раскрыл сюжет игры и продемонстрировал некоторые элементы игрового процесса предстоящей игры.

«Скачи, заводи друзей, расти и сражайся с монстрами в ярком и обширном мире, полном колоритных персонажей», — говорится в описании трейлера.

Сюжет Monster Hunter Stories 3 начинается с рождения близнеца Ратолоса, где игроки берут на себя роль наследника Азурии.

Игра будет посвящена расколу между двумя нациями, а рождение двух Ратолосов принесет одновременно и чувство надежды, и ужаса, поскольку они могут либо стать частью решения, позволяющего нациям не уничтожать друг друга, либо стать ключом к этому ужасному разрушению.

Последняя игра Monster Hunter Stories по состоянию на июнь 2024 года разошлась тиражом в 2 миллиона копий, и это продолжение, несомненно, станет еще одной игрой в линейке Monster Hunter от Capcom, которая продается просто ошеломляюще хорошо.