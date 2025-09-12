ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection 13.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 6 оценок

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection выйдет 13 марта 2026 года на Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S и ПК

KoRnEr KoRnEr

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection впервые была анонсирована в июле этого года, а дата релиза была назначена на 2026 год.

Capcom официально представила JRPG Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Сегодня во время часовой презентации Nintendo Direct компания Capcom подтвердила, что последняя часть серии Monster Hunter Stories выйдет на PC, Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X/S 13 марта 2026 года.

Представленный сегодня новый трейлер более подробно раскрыл сюжет игры и продемонстрировал некоторые элементы игрового процесса предстоящей игры.

«Скачи, заводи друзей, расти и сражайся с монстрами в ярком и обширном мире, полном колоритных персонажей», — говорится в описании трейлера.

Сюжет Monster Hunter Stories 3 начинается с рождения близнеца Ратолоса, где игроки берут на себя роль наследника Азурии.

Игра будет посвящена расколу между двумя нациями, а рождение двух Ратолосов принесет одновременно и чувство надежды, и ужаса, поскольку они могут либо стать частью решения, позволяющего нациям не уничтожать друг друга, либо стать ключом к этому ужасному разрушению.

Продажи Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили два миллиона копий

Последняя игра Monster Hunter Stories по состоянию на июнь 2024 года разошлась тиражом в 2 миллиона копий, и это продолжение, несомненно, станет еще одной игрой в линейке Monster Hunter от Capcom, которая продается просто ошеломляюще хорошо.

Capcom винит высокую цену PS5 в падении продаж Monster Hunter Wilds
3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
yrroodd

Недавно сумел заставить себя пройти 2ую часть... Ну бредятина))) Ох уж эти мобилки.