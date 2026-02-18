ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection 13.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
5.8 12 оценок

Прохождение Monster Hunter Stories 3 займёт от 40 до 50 часов

monk70 monk70

Как и любая хорошая RPG, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection будет иметь значительную продолжительность. Однако Capcom явно решила не переусердствовать.

Рёзо Цуджимото, исполнительный продюсер третьей части, в интервью 4Gamer рассказал, что на прохождение Monster Hunter Stories 3 потребуется от 40 до 50 часов. Только основной квест занимает около 30 часов игрового времени. Таким образом, общее время прохождения составит около 50 часов.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection выйдет на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК 13 марта 2026 года.

3
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий