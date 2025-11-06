Стали известны системные требования Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - игра получит защиту Denuvo

Capcom опубликовала официальные системные требования для Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection на ПК. И, что никого не должно удивилять, эта новая игра серии Monster Hunter Stories будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo.
Для игры геймерам на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i3-9100 или AMD Ryzen 3 3200G с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT. Игра будет использовать API DX12 и потребует 50 ГБ свободного места на диске. С этой конфигурацией ПК вы сможете запустить игру с частотой 30 кадров в секунду в разрешении 1080p на низких настройках.
Для игры в разрешении 1080p на высоких настройках с частотой 60 кадров в секунду вам понадобится процессор Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 5700 XT.
Системные требования
Минимальные (1080p, 30 к/с, низкие):
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11 (требуется 64-разрядная)
- Процессор: Intel Core i3-9100 или AMD Ryzen 3 3200G
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 (VRAM 6ГБ) или AMD Radeon RX 5500 XT (VRAM 8ГБ)
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 50 ГБ SSD
Рекомендованные (1080p, 60 к/с, высокие):
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 11 (требуется 64-разрядная)
- Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (VRAM 8ГБ) или AMD Radeon RX 5700 XT (VRAM 8ГБ)
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 50 ГБ SSD
Capcom выпустит Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection 13 марта 2026 года.