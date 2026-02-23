Трейлер Monster Hunter Stories 3 раскрывает новых монстров, включая Лао-Шань Лунга

Capcom выпустила не только новый трейлер Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, но и видеопрохождение от разработчиков, чтобы подогреть интерес игроков.

В трейлере показаны ещё больше новых монстров, включая Ибуши и Нарву (Monster Hunter Rise), Мальзено (Monster Hunter Rise: Sunbreak) и Аджараку (Monster Hunter Wilds). Однако, пожалуй, самым интересным намёком является Лао-Шань Лунг, который жив, но кристаллизован.

Что касается прохождения, то ведущий гейм-дизайнер Дайсуке Вакахара подробно рассказывает обо всем, что нужно знать об этой ролевой игре, от сюжета и сеттинга до механики боя. Помимо традиционного подхода «камень-ножницы-бумага», возвращается и шкала души виверны. Её истощение оглушит монстра, а после того, как все запасы исчерпаны, игроки могут использовать «Синхронный рывок» для нанесения огромного урона.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection выходит 13 марта, а бесплатная пробная версия уже доступна для PS5, Nintendo Switch 2, ПК и Xbox Series X/S.