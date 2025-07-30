А что случилось? Продажи Monster Hunter Wilds значительно упали после триумфального запуска

Сегодня Capcom представила финансовый отчёт за первый квартал 2025 финансового года (с апреля по июнь), показав внушительные результаты. Общие продажи игр компании превысили 14 миллионов копий, что значительно выше прошлогоднего результата в 9,5 миллиона. При этом операционная прибыль выросла на 90,8%, а чистая прибыль — на 69,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Однако Monster Hunter Wilds, ставшая суперхитом в марте с тиражом 10 миллионов копий за первый месяц, во втором квартале показала заметное замедление: с апреля по июнь было продано лишь 477 тысяч копий. В отчёте Capcom так и охарактеризовала результат — как «довольно слабый».
Вероятно, снижение интереса к Wilds связано с критикой в адрес оптимизации игры и общее упрощение игрового процесса. Несмотря на это, серия Monster Hunter остаётся одной из ключевых для Capcom, и дальнейшая поддержка, скорее всего, позволит восстановить темпы.
С такой то оптимизацией уж слишком хорошо продалась
Просто люди ломанулись, пощупали и такие "а, опять кал, ну лана" и пошли.
Видимо люди обманулись с большими ожиданиями ,а тут как всегда
примерно тоже что и с прошлой частью... там как бы чуть отойти от стандартной боевки и вправду ворлд а не локал не по сравнению с первыми определенно прогресс но чайными ложками же
Сам то понял что написал ?
доработать боевку , открытый мир. первые части были коридорными.
но сейчас проверил по отзывам они в опе
Лол. Думаю, случилось то что с релиза прошло пол года. Или автор думает, что продажи в месяц релиза и спустя время одинаковые?
Я же говорю хватит пинать труп этой помойке не долго остается Автор ты задолбал пиарить этот мусор
Реально эта игра лютый мусор !
Тут нет авторов никаких давно. Есть несколько копипастеров, которые за еду копируют новости с реддита и вставляют сюда.
интересно сколько возвратов было сделано , да и не понимаю людей которые предзаказы делают
а без имбицильного "А что случилось?" можно? а то возникает чувство, что автор школотрон и он думает, что пишет для таких же как сам
а откуда им расти если на релизе лям в нее играли (я в том числе), все кто хотел/не хотел уже давно купили её