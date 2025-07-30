А что случилось? Продажи Monster Hunter Wilds значительно упали после триумфального запуска

Сегодня Capcom представила финансовый отчёт за первый квартал 2025 финансового года (с апреля по июнь), показав внушительные результаты. Общие продажи игр компании превысили 14 миллионов копий, что значительно выше прошлогоднего результата в 9,5 миллиона. При этом операционная прибыль выросла на 90,8%, а чистая прибыль — на 69,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Однако Monster Hunter Wilds, ставшая суперхитом в марте с тиражом 10 миллионов копий за первый месяц, во втором квартале показала заметное замедление: с апреля по июнь было продано лишь 477 тысяч копий. В отчёте Capcom так и охарактеризовала результат — как «довольно слабый».

Вероятно, снижение интереса к Wilds связано с критикой в адрес оптимизации игры и общее упрощение игрового процесса. Несмотря на это, серия Monster Hunter остаётся одной из ключевых для Capcom, и дальнейшая поддержка, скорее всего, позволит восстановить темпы.