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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8 417 оценок

А что случилось? Продажи Monster Hunter Wilds значительно упали после триумфального запуска

butcher69 butcher69

Сегодня Capcom представила финансовый отчёт за первый квартал 2025 финансового года (с апреля по июнь), показав внушительные результаты. Общие продажи игр компании превысили 14 миллионов копий, что значительно выше прошлогоднего результата в 9,5 миллиона. При этом операционная прибыль выросла на 90,8%, а чистая прибыль — на 69,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Capcom отчиталась о впечатляющих финансовых результатах за последний квартал и росте интереса к серии Resident Evil

Однако Monster Hunter Wilds, ставшая суперхитом в марте с тиражом 10 миллионов копий за первый месяц, во втором квартале показала заметное замедление: с апреля по июнь было продано лишь 477 тысяч копий. В отчёте Capcom так и охарактеризовала результат — как «довольно слабый».

Вероятно, снижение интереса к Wilds связано с критикой в адрес оптимизации игры и общее упрощение игрового процесса. Несмотря на это, серия Monster Hunter остаётся одной из ключевых для Capcom, и дальнейшая поддержка, скорее всего, позволит восстановить темпы.

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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Mad_cloud

С такой то оптимизацией уж слишком хорошо продалась

12
vzglydizugla

Просто люди ломанулись, пощупали и такие "а, опять кал, ну лана" и пошли.

2
Mad_cloud vzglydizugla

Видимо люди обманулись с большими ожиданиями ,а тут как всегда

1
Alex40001

примерно тоже что и с прошлой частью... там как бы чуть отойти от стандартной боевки и вправду ворлд а не локал не по сравнению с первыми определенно прогресс но чайными ложками же

9
Геральт Батькович
6
Nodas

Сам то понял что написал ?

5
Alex40001 Nodas

доработать боевку , открытый мир. первые части были коридорными.

но сейчас проверил по отзывам они в опе

1
Aleksey Aleshka

Лол. Думаю, случилось то что с релиза прошло пол года. Или автор думает, что продажи в месяц релиза и спустя время одинаковые?

5
Анна Кранцове

Я же говорю хватит пинать труп этой помойке не долго остается Автор ты задолбал пиарить этот мусор

5
Max P

Реально эта игра лютый мусор !

4
Святой Джо

Тут нет авторов никаких давно. Есть несколько копипастеров, которые за еду копируют новости с реддита и вставляют сюда.

1
Archibalbd7

интересно сколько возвратов было сделано , да и не понимаю людей которые предзаказы делают

3
Snake Snaake Snaaaaaake

а без имбицильного "А что случилось?" можно? а то возникает чувство, что автор школотрон и он думает, что пишет для таких же как сам

2
yanmetkiy

а откуда им расти если на релизе лям в нее играли (я в том числе), все кто хотел/не хотел уже давно купили её

2