Акции Capcom упали в цене после "слабых" продаж Monster Hunter Wilds в прошлом квартале

На этой неделе издательство Capcom опубликовало свои финансовые показатели за отчетный квартал, завершившийся 30 июня. По сравнению с прошлым годом чистые доходы японской компании выросли на 53,7 %, а операционная прибыль - на 90,8%.
К сожалению, это не предотвратило падение курса акций Capcom на открытии фондового рынка в Японии. Так, цена акций снизились с 4 283 иен (24,97 евро) до 3 874 иен (22,59 евро), то есть на 9,5 %. И причина падения вполне очевидна.
Всего за неделю Monster Hunter Wilds разошлась тиражом в 8 млн копий, а за месяц - в 10 млн, но с тех пор этот «феномен» в значительной степени исчерпал себя. В период с первого апреля по 30 июня 2025 года игра разошлась тиражом всего в 477 тысяч копий. В это же время Monster Hunter Rise, вышедшая в марте 2021 года, разошлась тиражом 389 тысяч копий.
В Capcom признали, что показатели Monster Hunter Wilds в этом квартале были «слабыми». Чтобы успокоить своих инвесторов, руководство компании отметило высокие продажи ремейка Resident Evil 4 и Resident Evil Village после июньского анонса Resident Evil Requiem. Кроме того, похвалы удостоилась Devil May Cry 5.
Автор харе пиарить этот шлак он мерт уже
Я после выхода ваилдс, наиграл больше часов в ворлд чем в него... xD
И что теперь будет.
ничего) оптимизировать игру не будут. В будущих апдейтах ни слова про это
Да ничего, не фиг было забагованные игры выпускать, уже две на моей памяти
Нужен контент с гигантскими монстрами и все будет ок.
Клепали б почаще резики, да и делов-то. Остальные игры у них какие-то шняжные
Какая невероятная история. Провал, но успех -> нет, все-таки успех -> или нет?
никогда не считал эту игру топовой
всего то нужно было юзать ue5, в том числе и в догме
А в целом 10 млн копий это плохой результат что ли ?
Акции взлетели, инвесторы забрали свои деньги, вот это поворот. Продать 10 миллионов копий за месяц и потом замедлиться это не слабые продажи, а стандартный жизненный цикл любого продукта. Трагедия мирового масштаба нашлась в обычной рыночной коррекции. Операционная прибыль выросла на 90.8% но мы будем плакать из за закономерного спада продаж после хайптрейна.