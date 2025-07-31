Акции Capcom упали в цене после "слабых" продаж Monster Hunter Wilds в прошлом квартале

На этой неделе издательство Capcom опубликовало свои финансовые показатели за отчетный квартал, завершившийся 30 июня. По сравнению с прошлым годом чистые доходы японской компании выросли на 53,7 %, а операционная прибыль - на 90,8%.

К сожалению, это не предотвратило падение курса акций Capcom на открытии фондового рынка в Японии. Так, цена акций снизились с 4 283 иен (24,97 евро) до 3 874 иен (22,59 евро), то есть на 9,5 %. И причина падения вполне очевидна.

Всего за неделю Monster Hunter Wilds разошлась тиражом в 8 млн копий, а за месяц - в 10 млн, но с тех пор этот «феномен» в значительной степени исчерпал себя. В период с первого апреля по 30 июня 2025 года игра разошлась тиражом всего в 477 тысяч копий. В это же время Monster Hunter Rise, вышедшая в марте 2021 года, разошлась тиражом 389 тысяч копий.

В Capcom признали, что показатели Monster Hunter Wilds в этом квартале были «слабыми». Чтобы успокоить своих инвесторов, руководство компании отметило высокие продажи ремейка Resident Evil 4 и Resident Evil Village после июньского анонса Resident Evil Requiem. Кроме того, похвалы удостоилась Devil May Cry 5.