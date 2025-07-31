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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8 418 оценок

Акции Capcom упали в цене после "слабых" продаж Monster Hunter Wilds в прошлом квартале

Gruz_ Gruz_

На этой неделе издательство Capcom опубликовало свои финансовые показатели за отчетный квартал, завершившийся 30 июня. По сравнению с прошлым годом чистые доходы японской компании выросли на 53,7 %, а операционная прибыль - на 90,8%.

Capcom отчиталась о впечатляющих финансовых результатах за последний квартал и росте интереса к серии Resident Evil

К сожалению, это не предотвратило падение курса акций Capcom на открытии фондового рынка в Японии. Так, цена акций снизились с 4 283 иен (24,97 евро) до 3 874 иен (22,59 евро), то есть на 9,5 %. И причина падения вполне очевидна.

Всего за неделю Monster Hunter Wilds разошлась тиражом в 8 млн копий, а за месяц - в 10 млн, но с тех пор этот «феномен» в значительной степени исчерпал себя. В период с первого апреля по 30 июня 2025 года игра разошлась тиражом всего в 477 тысяч копий. В это же время Monster Hunter Rise, вышедшая в марте 2021 года, разошлась тиражом 389 тысяч копий.

А что случилось? Продажи Monster Hunter Wilds значительно упали после триумфального запуска

В Capcom признали, что показатели Monster Hunter Wilds в этом квартале были «слабыми». Чтобы успокоить своих инвесторов, руководство компании отметило высокие продажи ремейка Resident Evil 4 и Resident Evil Village после июньского анонса Resident Evil Requiem. Кроме того, похвалы удостоилась Devil May Cry 5.

Благодаря аниме-сериалу Netflix подскочили продажи Devil May Cry
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Twitch Stream Moments

Автор харе пиарить этот шлак он мерт уже

5
Сережаа

Я после выхода ваилдс, наиграл больше часов в ворлд чем в него... xD

3
sa1958

И что теперь будет.

1
Mavring1313

ничего) оптимизировать игру не будут. В будущих апдейтах ни слова про это

CRAZY rock GAME

Да ничего, не фиг было забагованные игры выпускать, уже две на моей памяти

4
Kenn1y

Нужен контент с гигантскими монстрами и все будет ок.

2
CAN I HABE PIZZA PLS

Клепали б почаще резики, да и делов-то. Остальные игры у них какие-то шняжные

1
Rey4rtRO

Какая невероятная история. Провал, но успех -> нет, все-таки успех -> или нет?

1
WerGC

никогда не считал эту игру топовой

1
Лидер Мур

всего то нужно было юзать ue5, в том числе и в догме

SexualHarassmentPanda

А в целом 10 млн копий это плохой результат что ли ?

Gridon

Акции взлетели, инвесторы забрали свои деньги, вот это поворот. Продать 10 миллионов копий за месяц и потом замедлиться это не слабые продажи, а стандартный жизненный цикл любого продукта. Трагедия мирового масштаба нашлась в обычной рыночной коррекции. Операционная прибыль выросла на 90.8% но мы будем плакать из за закономерного спада продаж после хайптрейна.