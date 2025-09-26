ASRock выпускает видеокарту Radeon RX 9070 XT Monster Hunter Wilds Edition

Компания ASRock официально выпустила версию видеокарты Radeon RX 9070 XT 16 ГБ Monster Hunter Wilds Edition. Новая модель выполнена в синей цветовой гамме с изображением Monster Hunter Wilds. На боковой стороне корпуса и на задней пластине также имеется надпись ARCVELD. Видеокарта также поставляется в коллекционной упаковке.
Как и другие видеокарты ASRock RX 9070 XT, эта видеокарта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6. Она также оснащена тремя выходами DisplayPort 2.1a и разъёмом HDMI 2.1b. Модель RX 9070 XT оснащена двумя 8-контактными разъёмами питания PCIe.
Эта видеокарта имеет игровую тактовую частоту 2400 МГц и тактовую частоту в режиме Boost 2970 МГц. Это соответствует референсным спецификациям AMD для видеокарты Radeon RX 9070 XT. Охлаждение видеокарты осуществляется тремя вентиляторами ASRock с полосатым кольцевым дизайном и возможностью полной остановки при минимальной нагрузке. ASRock использовала на этой видеокарте термопрокладку Honeywell PTM7950 с фазовым переходом, обеспечивающую эффективное охлаждение в течение длительного времени.
Как и все видеокарты AMD RDNA 4, эта карта готова к технологии масштабирования AMD FSR 4 и будущим функциям искусственного интеллекта FSR 4 «Redstone».
Больше чем пол года использую 9070 xt и 5070
однозначно карта шикарная!
с учетом цены на производительность явно стоит своих денег♥
5070 тоже ничего, но 12гб + цена, явно проигрывает красным(сейчас уже немного выравниваются цены)
9070xt pulse взял чипы памяти самсунг тепературы хорошие дросели не пищат лютая видяха
Хорошая карточка, поздравляю
Брендированные каракули на корпусе железа совершенно точно благотворно скажутся на оптимизации игры. Быть добру!
Чем круче принт тем больше фпс прибавляется...
Рычит?)