ASRock выпускает видеокарту Radeon RX 9070 XT Monster Hunter Wilds Edition

Компания ASRock официально выпустила версию видеокарты Radeon RX 9070 XT 16 ГБ Monster Hunter Wilds Edition. Новая модель выполнена в синей цветовой гамме с изображением Monster Hunter Wilds. На боковой стороне корпуса и на задней пластине также имеется надпись ARCVELD. Видеокарта также поставляется в коллекционной упаковке.

Как и другие видеокарты ASRock RX 9070 XT, эта видеокарта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6. Она также оснащена тремя выходами DisplayPort 2.1a и разъёмом HDMI 2.1b. Модель RX 9070 XT оснащена двумя 8-контактными разъёмами питания PCIe.

Эта видеокарта имеет игровую тактовую частоту 2400 МГц и тактовую частоту в режиме Boost 2970 МГц. Это соответствует референсным спецификациям AMD для видеокарты Radeon RX 9070 XT. Охлаждение видеокарты осуществляется тремя вентиляторами ASRock с полосатым кольцевым дизайном и возможностью полной остановки при минимальной нагрузке. ASRock использовала на этой видеокарте термопрокладку Honeywell PTM7950 с фазовым переходом, обеспечивающую эффективное охлаждение в течение длительного времени.

Как и все видеокарты AMD RDNA 4, эта карта готова к технологии масштабирования AMD FSR 4 и будущим функциям искусственного интеллекта FSR 4 «Redstone».