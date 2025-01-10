Авторы Monster Hunter Wilds хотят, чтобы охота ощущалась естественной и отражала экосистемы дикой природы

Capcom раскрыла новые подробности о грядущей Monster Hunter Wilds и изменениях в классической квестовой структуре серии. Геймдиректор Юя Токуда рассказал, что игра предложит более открытую структуру, чтобы охота ощущалась естественной и отражала экосистемы дикой природы.
«Классический дизайн, где вы выполняете один квест за раз, обеспечивает стабильность игрового процесса, но выглядит неестественно для игры, изображающей природу», — отметил Токуда. «Теперь игроки смогут встретиться с разными монстрами и условиями в течение одного дня, что подчеркнёт ориентированность игры на природное окружение».
Динамическая смена погоды и открытые пространства Wilds добавляют драматизма. Арт-директор Канаме Фудзиока подчеркнул важность создания эмоциональных моментов: «Красота заката длится лишь несколько минут, но оставляет глубокие впечатления. Мы стремились передать эти моменты в игре, сохраняя их естественность».
Однако разработка большого открытого мира сопровождалась сложностями. По словам Фудзиоки, команда стремилась создать плотный и связный игровой опыт, чтобы драматические события происходили регулярно.
Игроки уже смогли оценить новые системы на первом бета-тестировании в ноябре, где были представлены новые монстры, такие как Дошугама и Рей Дау. Второе тестирование запланировано на февраль, с двумя периодами: с 6 по 9 февраля и с 13 по 16 февраля. Оно будет доступно на PC, PS5 и Xbox Series X/S, но улучшения, внесённые после первого теста, появятся только в полной версии игры.
В новом бета-тесте игроков ждёт встреча с новым монстром — Гипцеросом. Релиз Monster Hunter Wilds запланирован на 28 февраля.
так это называется реализм, чё он там словечки сложные придумывает
Завуалирывает как может - так типа круче ))))
А я эти игры не играл, не понимаю почему я должен охотится на несчастных монстров, которые там живут и ни к кому не лезут - жадные людишки сами к ним лезут и убивают.
Пейзажи в МХ всегда нравились,особенно в World , надеюсь не подкачают)
А монстры всё так же раздражают,когда посреди боя тупо берут и улетают в закат...Я нахрена тебя минут 10 долбил по роже?
ниче у них не получится. снова кривая духота будет, пародия на dark souls с кучей вампиризма, который будет эту кривоту сглаживать