Авторы Monster Hunter Wilds хотят, чтобы охота ощущалась естественной и отражала экосистемы дикой природы

Capcom раскрыла новые подробности о грядущей Monster Hunter Wilds и изменениях в классической квестовой структуре серии. Геймдиректор Юя Токуда рассказал, что игра предложит более открытую структуру, чтобы охота ощущалась естественной и отражала экосистемы дикой природы.

«Классический дизайн, где вы выполняете один квест за раз, обеспечивает стабильность игрового процесса, но выглядит неестественно для игры, изображающей природу», — отметил Токуда. «Теперь игроки смогут встретиться с разными монстрами и условиями в течение одного дня, что подчеркнёт ориентированность игры на природное окружение».

Динамическая смена погоды и открытые пространства Wilds добавляют драматизма. Арт-директор Канаме Фудзиока подчеркнул важность создания эмоциональных моментов: «Красота заката длится лишь несколько минут, но оставляет глубокие впечатления. Мы стремились передать эти моменты в игре, сохраняя их естественность».

Однако разработка большого открытого мира сопровождалась сложностями. По словам Фудзиоки, команда стремилась создать плотный и связный игровой опыт, чтобы драматические события происходили регулярно.

Игроки уже смогли оценить новые системы на первом бета-тестировании в ноябре, где были представлены новые монстры, такие как Дошугама и Рей Дау. Второе тестирование запланировано на февраль, с двумя периодами: с 6 по 9 февраля и с 13 по 16 февраля. Оно будет доступно на PC, PS5 и Xbox Series X/S, но улучшения, внесённые после первого теста, появятся только в полной версии игры.

В новом бета-тесте игроков ждёт встреча с новым монстром — Гипцеросом. Релиз Monster Hunter Wilds запланирован на 28 февраля.