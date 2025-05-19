Авторы Monster Hunter Wilds намекают на кроссовер со Street Fighter 6

Серия Monster Hunter давно известна своими яркими кроссоверами. Ещё до того, как это стало мейнстримом благодаря Fortnite, Capcom активно внедряла персонажей и элементы других франшиз в свою флагманскую охоту на чудовищ. Мы уже видели Рю и Сакуру в Monster Hunter: World, а также Геральта из The Witcher и даже Behemoth из Final Fantasy. Похоже, в Monster Hunter Wilds снова готовится масштабное сотрудничество — на этот раз со Street Fighter 6.

В официальных социальных сетях Monster Hunter Wilds появилась загадочная иллюстрация стилизованной кошачьей лапы Felyne с подписью «Catch some ARTILES!!!». Пользователи быстро заметили, что шрифт и визуальный стиль изображения подозрительно напоминают логотип Street Fighter 6, что стало основанием для слухов о грядущем кроссовере.

Подливает масла в огонь и тот факт, что Capcom ещё несколько месяцев назад анонсировала некую коллаборацию, запланированную на конец мая. Кроме того, Street Fighter 6 ранее уже проводил событие в честь Monster Hunter, где были доступны тематические предметы кастомизации.

Ожидается, что грядущее майское обновление Monster Hunter Wilds, хоть и не является основным, привнесёт ряд значимых нововведений. В игру добавят усиленные восьмизвёздочные версии Гора Магала и четырёх закаленных монстров. Летом нас ждёт Главное обновление 2 с возвращением Лагиакруса, новым сезонным событием и улучшениями баланса — в том числе переработкой урона от Молота.