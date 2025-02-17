Авторы Monster Hunter Wilds объяснили, почему в игру не добавили новую категорию оружия

Серия Monster Hunter всегда предлагает свежие механики и изменения в снаряжении, но полностью новые виды оружия появляются крайне редко. В Monster Hunter Wilds арсенал останется таким же, как в World, и разработчики объяснили, почему.

В интервью PCGamesN геймдиректор Wilds Юя Токуда и продюсер Рёзо Цудзимото рассказали, что при создании каждой новой части они обсуждают возможность добавления оружия, но в последние игры решили не вводить новый класс. Они отмечают, что многие виды оружия существуют уже 10–20 лет, и найти пятнадцатую категорию, которая органично вписалась бы в систему, крайне сложно.

Вместо этого команда сосредотачивается на развитии существующего арсенала, добавляя новые комбо и улучшая баланс. В Iceborne, например, появилось множество продвинутых приёмов, но Wilds начинается с нуля, и акцент сделан на доступность для новых игроков.

Capcom считает, что главное — не просто добавить оружие ради новизны, а сделать так, чтобы система снаряжения соответствовала духу Monster Hunter Wilds и приносила максимум удовольствия фанатам.