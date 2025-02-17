ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.7 101 оценка

Авторы Monster Hunter Wilds объяснили, почему в игру не добавили новую категорию оружия

butcher69
Новости

Серия Monster Hunter всегда предлагает свежие механики и изменения в снаряжении, но полностью новые виды оружия появляются крайне редко. В Monster Hunter Wilds арсенал останется таким же, как в World, и разработчики объяснили, почему.

В интервью PCGamesN геймдиректор Wilds Юя Токуда и продюсер Рёзо Цудзимото рассказали, что при создании каждой новой части они обсуждают возможность добавления оружия, но в последние игры решили не вводить новый класс. Они отмечают, что многие виды оружия существуют уже 10–20 лет, и найти пятнадцатую категорию, которая органично вписалась бы в систему, крайне сложно.

Вместо этого команда сосредотачивается на развитии существующего арсенала, добавляя новые комбо и улучшая баланс. В Iceborne, например, появилось множество продвинутых приёмов, но Wilds начинается с нуля, и акцент сделан на доступность для новых игроков.

Capcom считает, что главное — не просто добавить оружие ради новизны, а сделать так, чтобы система снаряжения соответствовала духу Monster Hunter Wilds и приносила максимум удовольствия фанатам.

13
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
SnobbishGhost

ох уж это "угодить новичкам" лучше по больше хардкора, по больше контента а не игра для всех

0
fcn_maks

Та кому эта игра нужна кроме ускоглазых? Единственная шумиха вокруг из-за барышни симпотной со светлыми волосами. Это слишком узконаправленная игра

-8
SnobbishGhost fcn_maks

Удали и не позорься

0
fcn_maks SnobbishGhost

Да мне хватит посмотреть на актив под новостями данного проекта, его нет совсем) Хотя релиз вот-вот

0