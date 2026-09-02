Авторы Monster Hunter Wilds показали новые усиленные приемы для оружия в дополнении Ascendance

Capcom представила новые трейлеры крупного дополнения Ascendance для Monster Hunter Wilds. В роликах разработчики показали новый механизм Boost Bracer, который расширит возможности всех 14 типов оружия и позволит охотникам использовать дополнительные усиленные действия.

Boost Bracer накапливает энергию во время агрессивных атак. После заполнения шкалы игрок сможет активировать Boost с помощью специальной атаки Boost Driver или уникальных действий конкретного оружия. Механика открывает доступ к новым комбинациям и усиленным атакам, которые должны помочь справляться с более сильными противниками.

Отдельный трейлер посвятили большому мечу. С Boost это оружие получает резкий рывок вперёд с помощью Boost Driver, возможность наносить взрывные заряженные удары и соединять атаки в цепочки со смещением.

На этом демонстрация не закончится: Capcom будет ежедневно выпускать трейлеры, посвящённые Boost-действиям для остальных 13 типов оружия. Таким образом, разработчики постепенно покажут, как новая механика изменит привычный стиль игры с каждым из них.

Monster Hunter Wilds уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam. Версия для Switch 2 находится в разработке. Крупное дополнение Ascendance запланировано к выходу в 2027 году.